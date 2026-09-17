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Актуальные комментарии

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Дни выборов: главные итоги кампании 2026

Дни выборов: главные итоги кампании 2026

Завтра стартует трехдневное голосование. Кампания пришла к своему финалу. Конечно, точные формулировки сверим лишь на следующей неделе, когда станут известны окончательные результаты.

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