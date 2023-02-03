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Джикия не переживает насчет Абаскаля: «Есть уверенность, что он наш тренер и будет с нами»

Георгий Джикия уверен, что Гильермо Абаскаль не покинет пост главного тренера «Спартака». — Команду тревожат новости о том, что Абаскаль может уйти куда‑то в Европу? — Никак не тревожит.

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