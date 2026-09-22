FIS сняла запрет на участие российских лыжников из ЦСКА и «Динамо»

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) обновила регламент допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям под нейтральным статусом, что позволит спортсменам, представляющим общества ЦСКА и «Динамо», принимать участие в стартах.
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