Французы отвергают милитаристский угар президента Макрона

Три четверти французов против отправки войск на Украину, показали социологические опросы. Такой стала реакция французского общества на грозные заявления президента страны о возможности прямого военного вмешательства в украинский кризис.
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