Минобороны решило изменить требования к состоянию здоровья призывников

В России планируется изменить процесс медицинского освидетельствования граждан, учитывая опыт военных операций и заболевания, которые не существенно влияют на способность выполнять обязанности военной службы.
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