Украинские медиа и Ходорковский поддержали действия Пригожина

Бывший российский олигарх Михаил Ходорковский призвал россиян помогать Пригожину. По его словам, если Пригожин пойдет на Москву, нужно «помешать его остановить – помогать с бензином и солярой, убеждать тех, кого пошлют его останавливать, что враг у нас в сейчас общий».
Популярные статьи
- Пацаны, что же вы творите? Вам же приговор уже вынесли. И вас будут проклинать, как власовцев
- Справедливость существует — доказано Украиной
- Вооруженный мятеж Пригожина прямая трансляция: последние новости к этому часу — что происходит в России, Москве, Ростове, где Пригожин и где сейчас войска ЧВК Вагнера, реакция Путина и властей на бунт — фото и видео с места событий 24.06.2023
Свежие комментарии