Украинские медиа и Ходорковский поддержали действия Пригожина

Бывший российский олигарх Михаил Ходорковский призвал россиян помогать Пригожину. По его словам, если Пригожин пойдет на Москву, нужно «помешать его остановить – помогать с бензином и солярой, убеждать тех, кого пошлют его останавливать, что враг у нас в сейчас общий».