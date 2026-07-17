SPORT24.ru
ГлавнаяО проектеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPORT24.ru

187 подписчиков

«Я бы посоветовал ему играть за Англию, это не предательство». Смолов — о будущем Амира Ибрагимова

«Я бы посоветовал ему играть за Англию, это не предательство». Смолов — о будущем Амира Ибрагимова

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов в новом выпуске Hustle Show высказался о будущем полузащитника «Манчестер Юнайтед» Амира Ибрагимова, который имеет возможность выступать как за сборную России, так и за национальную команду Англии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии