Бывший нападающий сборной России Федор Смолов в новом выпуске Hustle Show высказался о будущем полузащитника «Манчестер Юнайтед» Амира Ибрагимова, который имеет возможность выступать как за сборную России, так и за национальную команду Англии.
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