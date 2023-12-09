Times: окруженная бригада ВСУ дает последний бой в Авдеевке

РИАМО - 9 ноя. Британская газета Times написала, что Авдеевка уже окружена российскими войсками, 47-бригада ВСУ, окопавшаяся в городе, пытается сдержать натиск ВС РФ, пишет канал в Telegram «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
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