Отчёт цикловой комиссии правовых учебных предметов.

4 декабря стартовала неделя цикловой комиссии правовых учебных предметов. ´Играем в слово!´. Так называется игра, в которой учащимся необходимо написать слово из юридической терминологии, начинающееся с последней буквы предыдущего.
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