РБК: после гибели собак от «Мультикана-8» завели дело о поддельном паспорте

В Москве по материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело об осознанном использовании поддельного паспорта качества на одну из серий ветеринарной вакцины.
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