МИД Израиля: Трамп оказал влияние на прекращение огня с ХАМАС

Избранный президент США Дональд Трамп оказал значительное влияние на достижение соглашения о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС, однако он не принуждал израильские власти к этому шагу.
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