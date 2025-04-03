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Эльвира Набиуллина: Несвоевременное снижение ставки грозит ростом цен

Эльвира Набиуллина: Несвоевременное снижение ставки грозит ростом цен

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина выступила в Госдуме, предупредив о серьезных последствиях несвоевременного снижения ключевой ставки в условиях высокой инфляции, что может вызвать новый виток роста цен и рыночных ставок.

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