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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Скачки цен. Украину ожидает ужасный год. Европа придумала, куда деть замороженные активы России: Главное к утру

В России наблюдаются скачки цен: одни товары дорожают, а другие, наоборот, немного дешевеют. Редакция «Капитала страны» собрала главные события, произошедшие к утру четверга: Яйца дорожают, курица дешевеет: Что происходит с ценами в России? Украине предсказали, каким для нее будет 2024 год ЕС ….

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