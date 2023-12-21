Скачки цен. Украину ожидает ужасный год. Европа придумала, куда деть замороженные активы России: Главное к утру

В России наблюдаются скачки цен: одни товары дорожают, а другие, наоборот, немного дешевеют. Редакция «Капитала страны» собрала главные события, произошедшие к утру четверга: Яйца дорожают, курица дешевеет: Что происходит с ценами в России? Украине предсказали, каким для нее будет 2024 год ЕС ….
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