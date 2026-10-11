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«Дело нашего народа»: Зеленский пошел наперекор Трампу из-за требования провести выборы

«Дело нашего народа»: Зеленский пошел наперекор Трампу из-за требования провести выборы

КИЕВ, 11 октября, ФедералПресс. Глава киевского режима Владимир Зеленский попытался публично оспорить позицию главы Белого дома Дональда Трампа и отверг настойчивое требование из Вашингтона о смене руководства на Украине.

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