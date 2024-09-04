Врачи в Великобритании забили тревогу после обнаружения у солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) устойчивых к антибиотикам бактерий, предупреждая о возможном начале «тихой пандемии», которая якобы способна превзойти пандемию коронавируса (COVID-19).
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