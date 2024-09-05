Премьер Малайзии назвал сплетнями обвинения США в адрес российских СМИ

Обвинения со стороны США в адрес российских СМИ в недобросовестности являются слухами, поднятыми в связи с обострением политической борьбы, заявил прибывший на ВЭФ премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим 5 сентября в интервью РИА Новости и RT.