Премьер Малайзии назвал сплетнями обвинения США в адрес российских СМИ

Обвинения со стороны США в адрес российских СМИ в недобросовестности являются слухами, поднятыми в связи с обострением политической борьбы, заявил прибывший на ВЭФ премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим 5 сентября в интервью РИА Новости и RT.
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