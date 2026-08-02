Африка погружает Европу в миграционный кризис: нужен большой проект, но «смердит» большой войной

В минувшие выходные мир наблюдал сцену, которая выглядела как кадры антиутопии: тысячи людей с детьми на руках, вплавь и на надувных кругах, штурмуют пограничный волнорез, чтобы попасть из Марокко в испанский анклав Сеуту.