Африка погружает Европу в миграционный кризис: нужен большой проект, но «смердит» большой войной

В минувшие выходные мир наблюдал сцену, которая выглядела как кадры антиутопии: тысячи людей с детьми на руках, вплавь и на надувных кругах, штурмуют пограничный волнорез, чтобы попасть из Марокко в испанский анклав Сеуту.
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