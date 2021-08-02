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Глава ЦВО выслал дополнительные силы к границе с Афганистаном

Глава ЦВО выслал дополнительные силы к границе с Афганистаном

Александр Лапин увеличил численность воинского контингента в Таджикистане Командующий войсками Центральным военным округом (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин приказал увеличить численность воинского контингента России у границы с Афганистаном.

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