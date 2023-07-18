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Собянин: Реабилитационно-образовательные центры Москвы в этом году окончили 11 медалистов

Собянин: Реабилитационно-образовательные центры Москвы в этом году окончили 11 медалистов

Реабилитационно-образовательный центр №76 подготовил пять медалистов Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте рассказал, что в восьми реабилитационно-образовательных центров, действующих в столице, получают образование дети с инвалидностью.

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