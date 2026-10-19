Экипажи танков Т-80БВМ 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили замаскированные опорные пункты, огневые точки и живую силу подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области.
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