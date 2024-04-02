Секретарь Совбеза РФ: Страны НАТО ведут подготовку наёмников и диверсантов для участия в антироссийских операциях

В этом году, 4 апреля, исполняется 75 лет со дня образования Североатлантического альянса. Примечательно, что дата эта почти совпадает с 25-летием масштабных бомбардировок Югославии, в ходе которых погибли свыше 2,5 тысяч человек, ранения получили более 12 тысяч мирных жителей.