Расчеты САУ «Акация» уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ

Артиллеристы общевойсковой армии группировки войск «Запад» благодаря точности расчетов при выполнении огневых задач ликвидировали бронетехнику и личный состав боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении.
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