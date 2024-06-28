Корейский провайдер взламывал абонентов. Это месть за торренты

Известный корейский провайдер КТ подозревается в организованной попытке взлома сотен тысяч персональных компьютеровИзвестный корейский интернет-провайдер Korea Telecom (KT) подозревается в организованной попытке взлома сотен тысяч персональных компьютеров своих абонентов: согласно данным расследования, KT на протяжении нескольких лет тайно устанавливал вредоносное ПО на ПК пользователей, предпочитающих скачивать файлы через торренты.