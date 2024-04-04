В Кургане ночью перекроют проезд по улице Мостостроителей

В Кургане в ночное время закроют проезд автотранспорта по улице Мостостроителей. Это связано с проведением гидравлических испытаний на теплотрассе, при котором возможно появление фонтанов воды, сообщает Курганская генерирующая компания.
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