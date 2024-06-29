Как спасти себя от жары в южных странах: дешевый предмет, заменяющий кондиционер при разнице температур +40 на улице и +16 дома Ирина ОрлонскаяЛето в полном разгаре, а жара за окном становится все невыносимее.
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