Трамп обвинил Россию в краже у США «супер-пупер-ракеты»

Россия якобы украла у США чертежи «супер-пупер» (super duper) ракеты. Об этом 23 октября заявил бывший американский президент Дональд Трамп во время выступления в штате Нью-Гэмпшир, трансляцию которого вел телеканал C-SPAN.
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