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ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по авиационным базам ВСУ

ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по авиационным базам ВСУ

Сегодня ночью Вооруженные Силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по авиационным базам ВСУ в районах населенных пунктов Староконстантинов Хмельницкой области и Дубно Ровенской области.

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