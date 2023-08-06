ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по авиационным базам ВСУ

Сегодня ночью Вооруженные Силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по авиационным базам ВСУ в районах населенных пунктов Староконстантинов Хмельницкой области и Дубно Ровенской области.