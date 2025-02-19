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Царьград

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Европа отказывается от отправки войск на Украину: Макрон выбрал переговоры

Европа отказывается от отправки войск на Украину: Макрон выбрал переговоры

Европейские страны не отправят войска на Украину, несмотря на заявления лидеров. Сенатор Алексей Пушков критикует коалицию, называя её "неспособной".

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