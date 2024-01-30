Спасательное судно не может подойти к застрявшему в Охотском море танкеру

Спасательному судну не удается вплотную подойти к танкеру «Остров Сахалин», зажатому дрейфующими льдами в Охотском море, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Морского спасательного подцентра (МСПЦ) в Южно-Сахалинске Марка Корженко.