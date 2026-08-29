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Как Apple MagSafe Duo, но с поддержкой Qi2.2. Беспроводная зарядка Ugreen MagFlow 25W Pocket-Sized 2-in-1 заряжает iPhone с мощностью 25 Вт

Как Apple MagSafe Duo, но с поддержкой Qi2.2. Беспроводная зарядка Ugreen MagFlow 25W Pocket-Sized 2-in-1 заряжает iPhone с мощностью 25 Вт

Она может одновременно заряжать и iPhone, и AirPods Ugreen запустила в продажу компактную складную беспроводную зарядку MagFlow 25W Pocket-Sized 2-in-1, напоминающую снятую с производства Apple MagSafe Duo.

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