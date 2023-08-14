Любопытно, однако

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После резких слов о России Епифанцева погнали из страны

После резких слов о России Епифанцева погнали из страны

Актер Владимир Епифанцев – личность эпатажная и даже одиозная, считают многие. Чего стоят только съемки в к/ф "Зеленый слоник", признание в том, что он сожительствует с тремя девушками, а также испытывает страсть к мухоморам.

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Комментарии
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лп
людмила пийгли
Рожа просит кирпича
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1 час.
ВБ
Василий Блохин
Совершенно согласен с Вами,задолбали эти дебильные звёзды.Вот уж не знаю что у них мутится в дурных головах и кем эти ничтожества себя возомнили.Играть даже умного человека в кино,не говорит о том что актёр нормальный и умный по жизни,пример чмо Панин.
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35 мин.
ГА
Гарислав Агамалов
Удивляет что после его заявлений его до сих пор не погнали пинком под зад из страны. Зажравшаяся гнида..
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27 мин.

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