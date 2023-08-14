После резких слов о России Епифанцева погнали из страны

ВБ

Василий Блохин

Совершенно согласен с Вами,задолбали эти дебильные звёзды.Вот уж не знаю что у них мутится в дурных головах и кем эти ничтожества себя возомнили.Играть даже умного человека в кино,не говорит о том что актёр нормальный и умный по жизни,пример чмо Панин.