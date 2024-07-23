Осужденного за госизмену физика Голубкина этапировали в Карелию

Местом отбывания наказания для Голубкина станет колония строгого режима в Петрозаводске. Приговоренного к 12 годам заключения физика Валерия Голубкина этапировали из столичного СИЗО «Лефортово» в Петрозаводск.
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