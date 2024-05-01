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Добрый Мир

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Россия обогатила свои ВКС оружием, которое хуже гиперзвукового «Кинжала»: чем новая ракета РФ так взволновала Запад (мнение редакции)

Россия обогатила свои ВКС оружием, которое хуже гиперзвукового «Кинжала»: чем новая ракета РФ так взволновала Запад (мнение редакции)

Вчера 194K прочитали Россия в очередной раз удивила коллективный Запад оружием, которое по некоторым показателям лучше гиперзвукового «Кинжала».

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Комментарии
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Traveller
А на фото ВЫСОКОРАСПОЛОЖЕННОЕ крыло...
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