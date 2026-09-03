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Царьград

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Важные вопросы экономики: главные заявления Владимира Путина на ВЭФ-2026

Важные вопросы экономики: главные заявления Владимира Путина на ВЭФ-2026

Владимир Путин принял участие в пленарном заседании ВЭФ. Главные заявления президента России.Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании XI Восточного экономического форума (ВЭФ).

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