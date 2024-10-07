Эксперт назвал признаки взлома смартфона

Существует несколько признаков, которые могут указывать на взлом вашего телефона. Первый из них связан с возможной слежкой: если на устройстве неожиданно активируются камеры, микрофоны или датчики геопозиции, это может быть тревожным сигналом.
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