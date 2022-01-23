Пожалуйста, ждем в Кремль: почему Зеленский настойчиво игнорирует приглашения Путина

Для урегулирования конфликта в Донбассе президенту Украины надо встречаться с лидерами ДНР и ЛНР. Украинский президент делает все, чтобы не встречаться со своим коллегой из России, но настойчиво продолжает делать вид, что тот его игнорирует.
Для урегулирования конфликта в Донбассе президенту Украины надо встречаться с лидерами ДНР и ЛНР. Украинский президент делает все, чтобы не встречаться со своим коллегой из России, но настойчиво продолжает делать вид, что тот его игнорирует.
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