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Пожалуйста, ждем в Кремль: почему Зеленский настойчиво игнорирует приглашения Путина

Пожалуйста, ждем в Кремль: почему Зеленский настойчиво игнорирует приглашения Путина

Для урегулирования конфликта в Донбассе президенту Украины надо встречаться с лидерами ДНР и ЛНР. Украинский президент делает все, чтобы не встречаться со своим коллегой из России, но настойчиво продолжает делать вид, что тот его игнорирует.

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