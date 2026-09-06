Стало известно, как 2 яблока в день влияют на уровень «плохого» холестерина

Яблоки давно считаются одним из полезных продуктов для ежедневного рациона. Однако исследователи обнаружили ещё один возможный эффект их регулярного употребления: фрукт может благоприятно влиять на показатели, связанные со здоровьем сердечно-сосудистой системы, об этом пишет научный журнал American Journal of Clinical Nutrition.