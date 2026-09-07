Reuters сообщает: Китай достиг лидерства в робототехнике в 2025

В 2025 году доля Китая на рынке гуманоидных роботов достигла 95%, сообщает Reuters. Страна активно развивает этот сектор, а армия исследует применение роботов в боевых условиях, сосредоточившись на их взаимодействии с военнослужащими.
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