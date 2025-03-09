Рассуждения о якобы возможности введения сил западных миротворцев на территорию Украины являются абсурдными, потому что для такой цели должны быть задействованы беспристрастные силы, а Запад давно стал стороной конфликта.
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