Челябинский сенатор Павлова огорчилась на грубость коллег

Представляющая в Совете Федерации Челябинскую область Маргарита Павлова заявила, что депутат Госдумы Нина Останина дала необдуманный комментарий в ее адрес после заявления, что дети для женщины важнее образования.
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