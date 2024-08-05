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Бадоса о победе в Вашингтоне: «Я поняла, что я сильнее, чем думала. Надеюсь, это не последний мой титул»

Бадоса о победе в Вашингтоне: «Я поняла, что я сильнее, чем думала. Надеюсь, это не последний мой титул»

Испанка взяла первый титул с января 2022-го. «Пожалуй, это самый особенный момент [в моей карьере] – я через многое прошла в последнее время.

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