В Ростехе выявили уязвимости немецкого танка Leopard 2

Специалисты государственной корпорации «Ростех» выявили серьезные уязвимости в немецкого танка Leopard 2, изучив экземпляр, захваченный российскими военными в зоне спецоперации, сообщили в пресс-службе организации.
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