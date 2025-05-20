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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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В будущее - с уверенностью.

В будущее - с уверенностью.

17 мая 2025 года в ГУО ´Бортниковская средняя школа Бобруйского района´ состоялось профориентационное мероприятие для 9-классников ´В будущее - с уверенностью´, на котором были проанализированы основные типы профессий в соответствии с классификацией, проведено профориентационное тестирование по методике Е.

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