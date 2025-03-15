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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игроки БЕТСИТИ считают равными шансы «Спартака» и «Зенита» на победу в главном матче тура РПЛ

16 марта 2025 года «Спартак» примет «Зенит» в матче 21-го тура РПЛ. Встреча между российскими суперклубами пройдет в Москве на «Лукойл Арене» .

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