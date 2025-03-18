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В Орловской области снижается заболеваемость ОРВИ

В Орловской области снижается заболеваемость ОРВИ

В Орловской области зарегистрировано порядка 9 тысяч человек с ОРВИ. Заболеваемость пошла на спад. Число обращений к медикам с симптомами простуды за неделю снизилось на 12,49%, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области.

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