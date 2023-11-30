Под контролем: Роскомнадзор впервые включил в спецреестр компьютерную игру

Роскомнадзор взялся за игры. И это принесло первые положительные плоды. Месяц назад ведоство внесло в спецреестр один из популярных шутеров, обязав разработчиков хранить персональные данные пользователей на территории России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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