Путин угрожает Западу применением ядерного оружия

Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию, пишет Welt. Издательство при этом решило немного сгустить краски — и заявило, что российский президент напрямую угрожал Западу ядерной бомбой.
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