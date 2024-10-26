Чтобы понять, насколько безнаказанно чувствуют себя мигранты в России, достаточно посмотреть на радостные лица тех из них, кто убил российского школьника и совершенно уверен, что избежит наказания.
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Чтобы понять, насколько безнаказанно чувствуют себя мигранты в России, достаточно посмотреть на радостные лица тех из них, кто убил российского школьника и совершенно уверен, что избежит наказания.