Ломая мечты атлетов: какой выбор стоит перед российскими спортсменами

Спортивная жизнь наконец-то вновь набрала серьезные обороты — событий все больше и больше. Итогами недели с читателями «Вечерки» — скандалами, новостями, комментариями — продолжает делиться наш корреспондент Иван Кудря в рубрике «Финальный свисток».