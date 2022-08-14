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Ломая мечты атлетов: какой выбор стоит перед российскими спортсменами

Ломая мечты атлетов: какой выбор стоит перед российскими спортсменами

Спортивная жизнь наконец-то вновь набрала серьезные обороты — событий все больше и больше. Итогами недели с читателями «Вечерки» — скандалами, новостями, комментариями — продолжает делиться наш корреспондент Иван Кудря в рубрике «Финальный свисток».

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