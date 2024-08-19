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Российские бойцы испепелили украинскую «Бабу-ягу»

Российские бойцы испепелили украинскую «Бабу-ягу»

Российские военные уничтожили пункт управления БПЛА типа «Баба-яга» ВСУ, находящийся на правом берегу Днепра в Херсонской области, рассказал командир гаубичного артиллерийского дивизиона 81-го самоходного артиллерийского полка с позывным Арзамас.

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